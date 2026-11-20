Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.
STIER
Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.
ZWILLINGE
Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum.
KREBS
Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil.
LÖWE
Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.
JUNGFRAU
Die Liebe steht auf etwas wackeligen Beinen. Dem Partner mehr Entgegenkommen zeigen. Beruflich leicht steigende Tendenzen.
WAAGE
Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.
SKORPION
Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger.
SCHÜTZE
Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.
STEINBOCK
Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte.
WASSERMANN
Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.
FISCHE
Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr.
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