Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die Liebe steht auf etwas wackeligen Beinen. Dem Partner mehr Entgegenkommen zeigen. Beruflich leicht steigende Tendenzen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Weniger positive Tendenzen im Gefühlsbereich, während beruflich und auch finanziell alles wie am Schnürchen laufen dürfte. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie brauchen keinen imposanten Auftritt, um Ihre Person in Szene zu setzen. Ihr geheimer Zauber bewirkt oftmals viel mehr.