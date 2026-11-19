Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist.
STIER
Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand.
ZWILLINGE
Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
KREBS
Schnell und voller Elan preschen Sie mit Ihren Ideen nach vorne. Einiges scheint aber noch nicht ganz ausgereift zu sein.
LÖWE
Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.
JUNGFRAU
Ihre Bescheidenheit mag ja sympathisch sein, doch wenn Sie etwas bewirken wollen, sollten Sie offensiver für sich werben.
WAAGE
Es ist wirklich bewundernswert, dass Ihnen der Spagat zwischen Job und Familie gelingt. Denken Sie trotzdem auch an sich.
SKORPION
Eine gute Zusammenarbeit wird gestört durch Unaufrichtigkeiten. Geben Sie acht, dass sich da keine Intrige zusammenbraut.
SCHÜTZE
Die Liebe zum Detail ist für Sie heute mehr als hilfreich. Durch Präzision verschaffen Sie sich einen deutlichen Vorteil.
STEINBOCK
Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche.
WASSERMANN
Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.
FISCHE
Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen.
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