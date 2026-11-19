Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

19. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Nehmen Sie nicht alles als schicksalsgegeben hin. Sie werden sehen: Der Verlauf einiger Dinge liegt allein in Ihrer Hand. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Schnell und voller Elan preschen Sie mit Ihren Ideen nach vorne. Einiges scheint aber noch nicht ganz ausgereift zu sein. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihre Bescheidenheit mag ja sympathisch sein, doch wenn Sie etwas bewirken wollen, sollten Sie offensiver für sich werben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es ist wirklich bewundernswert, dass Ihnen der Spagat zwischen Job und Familie gelingt. Denken Sie trotzdem auch an sich. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine gute Zusammenarbeit wird gestört durch Unaufrichtigkeiten. Geben Sie acht, dass sich da keine Intrige zusammenbraut. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Liebe zum Detail ist für Sie heute mehr als hilfreich. Durch Präzision verschaffen Sie sich einen deutlichen Vorteil. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen.