Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München – Löwen bringen Führung nicht über die Zeit

Spielende
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Der TSV 1860 trennt sich von Illertissen mit 1:1. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Chancenwucher jetzt bei 1860! Dieses Mal vergibt Erdogan freistehend vor dem Tor mit dem Kopf.
Die Löwen machen Druck, viel Zeit bleibt aber nicht mehr.
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Tunay Deniz
Leone nach einem schönen Spielzug mit der guten Möglichkeit auf die erneute Führung. Eberwein legt mit der Hacke zurück, im Rückraum klaut Leone Dressel den Ball und zieht direkt ab. Doch der Youngster verzieht aus 13 Metern völlig.
Tor! 1:1 - Denis Milic
Da waren die Sechzger eine Sekunde nicht aufmerksam und schon ist es passiert. Illertissen mit einer hohen Hereingabe, Milic hat viel Platz und köpft zum 1:1.
Auswechslung FV Illertissen - İlkan Atak kommt für Eduard Heckmann
Auswechslung FV Illertissen - Ben Kronenberg kommt für Marco Hingerl
Auswechslung TSV 1860 München - Michael Eberwein kommt für Florian Niederlechner
Illertissen ist offensiv wieder erwacht und macht jetzt mehr Druck. Nach mehreren geblockten Versuchen können die Löwen letztendlich auf Kosten einer Ecke klären.
Gelbe Karte für Marco Hingerl
Tor! 0:1 - Florian Niederlechner
Endlich ist der Ball drin und die Löwen gehen in Führung! Nach einer Ecke von Deniz kommt erst Faßmann an den Ball, schlussendlich verlängert Weber auf Niederlechner, der den Ball aus kürzester Distanz aus der Drehung nimmt und zum 1:0 trifft.
Auswechslung TSV 1860 München - Cristian Leone kommt für Fabio Wagner
Jetzt mal seit langer Zeit wieder Illertissen und sofort wird gleich brandgefährlich. Hasler mit einer flachen, scharfen Hereingabe, Milic verpasst haarscharf.
Feiner Heber von Deniz auf Niederlechner in den Sechzehner! Der 35-Jährige nimmt ihn volley, Illertissen klärt zur Ecke.
Die Löwen machen Druck und werden fast belohnt. Illertissen bekommt gerade kaum noch Zugriff auf die Partie, vor dem Tor machen es die Sechzger aber noch zu umständlich. Erdogan zieht erneut über links an und legt zurück auf Wagner. Der Torschütze von vergangener Woche trifft den Ball aber nicht richtig, Niederlechner rauscht ebenfalls vorbei.
Auswechslung FV Illertissen - Shaban Veselaj kommt für Nikola Stojnovic
Starke Einzelaktion von Erdogan! Der Löwen-Youngster lässt Illertissens Defensive stehen und tankt sich bis zur Grundlinie durch. Seine Hereingabe kann zur Ecke geklärt werden.
In den ersten paar Minuten zeigt sich bereits, dass Sechzigs Spiel schneller und zielstrebiger nach vorne wird.
Gelbe Karte für Raphael Wach
Erstes Ausrufezeichen der Sechzger in Halbzeit zwei: Kapitän Dressel packt die linke Klebe aus, Illertissens Keeper kann den strammen Schuss zur Seite parieren.
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Illertissen spielt erneut einen Konter schlecht aus, Eicher packt sicher zu.
Die Löwen bleiben immer wieder hängen. Dressel probiert es dann einfach mal aus der Distanz, der Ball rauscht allerdings am Kasten vorbei.
Die Löwen mit viel Ballbesitz, gefährlich vor das Tor kamen die Sechzger in den letzten Minuten aber nicht. Illertissen steht sehr gut und kompakt.
Gelbe Karte für Maximilian Neuberger
Insgesamt viel Einsatz auf beiden Seiten. Die Passgenauigkeit stimmt aber noch nicht so ganz auf dem Rasen.
Mittlerweile hat der Regen nachgelassen, die Sonne kommt raus.
Die beste Chance des Spiels und die gehört den Hausherren! Illertissen kontert im eigenen Stadion, Milic ist frei durch und läuft auf Eicher zu. Doch freistehend vor dem Tor verzieht der FV-Stürmer völlig, der Ball geht deutlich am Kasten vorbei.
Auswechslung FV Illertissen - Nikola Stojnovic kommt für Nino Cassaniti
Verletzungsbedingter Wechsel bei den Gastgebern.
1860 ist gut im Spiel und hat die nächste Chance! Illertissen unterläuft eine Flanke der Sechzger, sodass Niederlechner an den Ball kommt. Der Routiniert scheint aber selbst zu überrascht, strauchelt ein wenig und bringt kaum Druck hinter den Ball.
Klasse Aktion der Sechzger! Die Löwen kombinieren sich Richtung Strafraum, Wagner tankt sich durch und flankt von der Grundlinie scharf in den Rückraum. Erdogan kommt angerauscht, bringt den Flugkopfball aber nicht auf das Tor. Schade, da war mehr drin!
Illertissen mit einem gefährlichen Abschluss. Fast aus dem Nichts kommt Milic am Sechzehner zum Abschluss, Außennetz.
Der nächste Freistoß für 1860, wieder Deniz. Dieses Mal hebt er ihn in den Sechzehner, Weber steigt hoch, köpft aber vorbei. Wäre ohnehin Abseits gewesen.
Bei diesem nassen Rasen keine schlechte Idee: Deniz bringt einen Freistoß aus 30 Metern direkt aufs Tor, doch keine Probleme für Illertissens Schlussmann.
Nach traumhaften, fast sommerlichen Wiesn-Wochen zeigt sich heute das triste Oktoberwochenende von seiner besten Seite: viel Regen und ungemütliche Temperaturen in Illertissen!
Erste ganz gute Möglichkeit für die Gastgeber. Nach einem Freistoß muss Eicher eingreifen, doch Sechzigs Nummer eins packt sicher zu-
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Teams sind auf dem Platz, die Platzwahl ist erfolgt. Gleich geht es los!
Mit einem Sieg heute springt 1860 auf jeden Fall an den Unterhachinger, die gestern gegen Bayern II 1:1 spielten, vorbei auf Rang vier. Parallel duellieren sich Memmingen und Eichstätt, die aktuell vier bzw. einen Zähler mehr auf dem Konto haben.
Wagner hat - unabhängig der zahlreichen Ausfälle - seinen Startelfplatz redlich verdient. Vergangene Woche war er beim 4:0 gegen Ansbach nach seiner Einwechslung der Mann des Spiels und erzielte ein Tor sowie einen Assist.
Durch die vielen krankheitsbedingten Ausfälle sind die Löwen nur mit 18 Spielern nach Illertissen gereist.
Die Löwen-Aufstellung ist da! Kapitän Dressel kehrt in die Startformation zurück – auch Wagner, Bell und Seiffert starten. Dafür fehlen Uhlmann, Fiedler, Gevorgyan und Ott (Sprunggelenksverletzung) im Kader.
Der TSV 1860 bangt vor dem Gastspiel beim FV Illertissen um den Einsatz einiger Akteure, darf aber zugleich auf eine Rückkehr von Dennis Dressel und Michael Eberwein hoffen. Lesen Sie hier mehr!
"Er ist so richtig fit und tut uns unheimlich gut": Felix Weber findet bei 1860 immer besser in die Spur. Das liegt auch an seinem jungen Nebenmann Faßmann in der Innenverteidigung. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!