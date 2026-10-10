Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München – Löwen bringen Führung nicht über die Zeit

Die Löwen machen Druck und werden fast belohnt. Illertissen bekommt gerade kaum noch Zugriff auf die Partie, vor dem Tor machen es die Sechzger aber noch zu umständlich. Erdogan zieht erneut über links an und legt zurück auf Wagner. Der Torschütze von vergangener Woche trifft den Ball aber nicht richtig, Niederlechner rauscht ebenfalls vorbei.