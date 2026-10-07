So viel Top-Team steckt schon in 1860 – und hier muss noch nachgebessert werden

Nach etwas mehr als einem Viertel der Saison steht der TSV 1860 auf Tabellenplatz vier der Regionalliga Bayern. Was läuft schon gut, wo hakt es noch? Bilanz, Kader, Talente und Treffer – die AZ macht den blauen Top-Team-Check.

Die im Sommer unter schwierigen Bedingungen zusammengestellte Mannschaft des TSV 1860 findet sich langsam, aber sicher immer besser zurecht. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON