TSV-1860-Youngster verrät: "Kam relativ spät in die Pubertät"

Fabio Wagner präsentiert beim Sieg gegen Ansbach seine Schnelligkeit. An Karim Adeyemi kommt der Offensivspieler aber noch nicht ran.

05. Oktober 2026 - 18:54 Uhr

Gegen Ansbach kaum zu stoppen: Fabio Wagner vom TSV 1860. © IMAGO