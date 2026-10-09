Wiesngrippe-Alarm beim TSV 1860, aber auch zwei Lichtblicke für Illertissen

Der TSV 1860 bangt vor dem Gastspiel beim FV Illertissen um den Einsatz einiger Akteure, darf aber zugleich auf eine Rückkehr von Dennis Dressel und Michael Eberwein hoffen.

Wer wird fit, wer kann spielen? 1860-Trainer Alper Kayabunar beim Training in der Woche vor dem Auswärtsspiel in Illertissen.

Die Wiesn ist vorbei, doch sie hat bei den Löwen eventuell ein paar Nachwirkungen hinterlassen – oder war es die fiese Übergangszeit zwischen Sommer und Herbst mit tagsüber strahlendem Sonnenschein und saukalten Morgen- wie Abendstunden?

Cheftrainer Alper Kayabunar erklärte jedenfalls im Vorfeld des Auswärtsspiels des TSV 1860 beim FV Illertissen (Samstag, 14 Uhr, AZ-Liveticker): Krankheits-Alarm!

"Es sind zwei, drei Spieler, die ein bisschen kränkeln: Unter der Woche ist der ein oder andere dazugekommen. Ich hoffe, dass es inzwischen wieder besser ist", sagte der 40-jährige TSV-Trainer, Namen nannte er allerdings nicht, wer neben Raphael Ott (Sprunggelenksverletzung) ausfallen könnte oder fraglich ist.

Bleibt zu hoffen, dass die blaue Wiesngrippe nicht um sich gegriffen hat und die Sechzger schwächt beim FVI ...

Kayabunar ist wieder fit – und hofft auf Eberwein und Dressel

Auch der Chefcoach sei zwischenzeitlich erkrankt, aber wieder auskuriert: "Ich bin topfit. Ich war auch ein wenig erkältet, aber es war nicht so schlimm – und ist bei mir auch nicht so wichtig, weil ich auch nicht über den Platz laufen muss." Dennoch: Ein gesunder Kayabunar dürfte den Giesingern mehr helfen als ein kranker Kayabunar.

Was die guten Personalnachrichten angeht, wurde der Coach konkreter: Kapitän Dennis Dressel, der in der Trainingswoche anfangs gar nicht und danach nur dosiert trainieren konnte, sei wieder einsatzbereit: "Es ist geplant, dass Dennis am Abschlusstraining teilnimmt."

Auf dem Sprung zurück: Dennis Dressel (l.) und Michael Eberwein beim individuellen Aufbautraining unter der Woche. © IMAGO/Ulrich Wagner

Und wie schaut es mit Offensivmann Michael Eberwein aus, der zuletzt zwei Spiele ausgefallen war und zuletzt 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte? "Mich ist ein wichtiger Spieler. Das hat er in den ersten Spielen bewiesen, indem er wichtige Tore geschossen hat", so Kayabunar über den viermaligen Torschützen: "Er arbeitet aber auch gut gegen den Ball und wir hoffen, dass er wieder spielen kann."

Obacht vor dem FVI! "Sie sind in der Lage, jeden Gegner in der Liga zu schlagen"

Mit Sechzigs Pokalschreck Illertissen erwartet Kayabunar eine "sehr gute Mannschaft mit viel Potenzial in der Offensive, das kann man auch an der Tabelle ablesen und an ihren Leistungen sehen. Sie sind in der Lage, jeden Gegner in der Liga zu schlagen." Und das trotz des Abgangs von FVI-Ikone Holger Bachthaler und einer "veränderten Mannschaft", die dennoch gefährlich sei.

Für 1860 gilt also, alle auskurierten Spieler aufzubieten und nicht an die 1:3-Premieren-Pleite im letzten Auswärtsspiel beim SV Wacker Burghausen zu denken, sondern an das folgende Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach (4:0). "Ich denke, Burghausen steckt nicht mehr in den Köpfen. Wir haben das analysiert und besprochen, dass wir trotz der Niederlage ein gutes Spiel gemacht haben und was wir trotzdem verbessern müssen." Der Plan, laut Kayabunar: "Wir wollen an die zweite Halbzeit gegen Ansbach anknüpfen."

Übrigens: Wer nicht unter den 3.500 mitreisenden Fans ist und keine Dauerkarte hat, kann am Dienstag gegen die SpVgg Bayreuth dabei sein (19 Uhr): 1860 verkauft wegen der ungünstigen Anstoßzeit noch Spezl-Tickets für 18,60 Euro.