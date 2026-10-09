Deswegen warnt Kayabunar vor 1860-Pokal-Schreck Illertissen

Illertissen, da war doch was? Vor vier Jahren war für die Löwen im Toto-Pokal-Viertelfinale bei den Schwaben Endstation. In der Regionalliga wollen sie es nun besser machen – aber der Trainer warnt.

09. Oktober 2026 - 16:02 Uhr

Ganz schön flink und gefährlich, die Illertissener! Löwe Florian Niederlechner (r.) ringt im Totopokal-Duell vor einem Jahr Robin Muth (Mitte) nieder, hinten steht Namrud Embaye. Beide damalige FVI-Akteure spielen mittlerweile woanders. © IMAGO/Lucca Fundel