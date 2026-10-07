Die Weber-Wende: Wie TSV-1860-Youngster Faßmann dem Routinier zur Top-Form verhilft

"Er ist so richtig fit und tut uns unheimlich gut": Felix Weber findet bei 1860 immer besser in die Spur. Das liegt auch an seinem jungen Nebenmann in der Innenverteidigung.

07. Oktober 2026 - 08:21 Uhr

Starke Entwicklung: Bei 1860-Rückkehrer Felix Weber ist in den vergangenen Wochen ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON