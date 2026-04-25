Tim Danhof in der Mixed-Zone nach dem Spiel:
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den SSV Ulm 1846 - Sechzig beendet Sieglosserie
Nach sechs sieglosen Partien gewinnt der TSV 1860 auf dem Giesinger Berg mit 3:2 gegen den SSV Ulm. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das Spiel ist aus! Der TSV 1860 gewinnt in einer munteren Partie mit 3:2 gegen den SSV Ulm. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönes Rest-Wochenende.
Den Löwen-Fans wäre es recht, wenn Schiedsrichter Fuchs die Partie abpfeift. Es gibt Pfiffe von den Rängen.
Die Spatzen kommen nochmal. Immerhin geht es für Ulm nicht weniger als um den Abstieg.
Tor! 3:2 - Evan Brown
Der Yongster der Ulmer wird völlig frei gelassen, nagelt den Ball vom Elfmeterpunkt in die Maschen. Wird es doch nochmal spannend?
Sieben Minuten gibt es nochmal obendrauf. Der Grund ist wohl die lange Verletzungsunterbrechung wegen Dähne.
Die Messe scheint gelesen. Von Ulm kommt jetzt kaum mehr was.
Tor! 3:1 - Florian Niederlechner
Der Stürmer trifft, sorgt aber für eine unschöne Aktion. Nach einem Steckpass von Steinkötter lenkt der Routinier den Ball an Ortag vorbei. Was dann aber passiert, ist völlig unnötig. Niederlechner provoziert die Gästefans.
Tor! 2:1 - Elias Löder
Da schläft der Löwe! Kölle legt den Ball rein, Chessa verlängert mit der Hacke und Leder versenkt.
Gelbe Karte für Thore Jacobsen
Der Kapitän sammelt seine sechste Gelbe Karte.
Auswechslung SSV Ulm 1846 - Evan Brown kommt für Leon Dajaku
Gelb-rote Karte für Niko Vukancic
Der Ulmer zupft am Trikot von Haugen. Dafür gibt es die Ampelkarte.
Tor! 2:0 - Sigurd Haugen
Die x-te Chance des Norwegers sitzt! Haugen nagelt den Ball mit Vollspann aus rund elf Metern ins Gehäuse der Ulmer.
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Kevin Volland
Auswechslung TSV 1860 München - Sean Dulic kommt für Marvin Rittmüller
Der Youngster feiert sein Comeback.
Tor! 1:0 - Tim Danhof
Danhof haut den Freistoß Mitten ins Herz der Ulmer! Keine Chance für Ortag.
Freistoß für den TSV 1860 aus aussichtsreicher Position. Der Ball liegt zentral 18 Meter vor dem Tor der Ulmer.
Die Ulmer erhöhen jetzt nochmal den Druck, der Löwe läuft ein bisserl hinterher.
Die nächste Flanke der Ulmer. Der Ball ist aber zu ungenau. Dähne, der hier einen starken Auftritt zeigt, packt zu.
Es ist nach wie vor ein munteres Spiel, wenngleich die Pässe im letzten Drittel auf beiden Seiten ungenauer werden und die Chancen ausbleiben.
Auswechslung SSV Ulm 1846 - Elias Löder kommt für Lucas Röser
Schock beim TSV 1860! Dähne liegt bewusstlos im Strafraum. Die Teamkollegen bringen den Keeper in die stabile Seitenlage. Die Ärzte kommen sofort rein. "Thomas Dähne", hallt es durch das Grünwalder Stadion. Der Schlussmann steht nach dem Zweikampf mit Röser wieder.
Haugen verballert die nächste Chance! Der Norwegen schießt den Ball aus aussichtsreicher Position im Strafraum vorbei.
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Samuel Althaus
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Maximilian Wolfram
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's im Grünwalder Stadion! Die Löwen nehmen Veränderungen vor.
Halbzeitpause
Pause in Giesing. Kein Tore zwischen Sechzig und Ulm. Doch die Chancen dafür gab es durchaus. Auf Löwen-Seite hätten Haugen gleich mehrmals die Münchner in Führung bringen können, scheiterte aber stets an Ortag. Gleichzeitig hielt Dähne seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel.
Es gibt nochmal zwei Minuten obendrauf.
Jacobsen liegt auf dem Boden, muss behandelt werden. Aber es geht weiter für den Mittelfeldspieler, der heute einen Schnauzer trägt.
Nochmal Ecke für Ulm. Der Ball fliegt durch den Fünfmeterraum. Röser köpft ziemlich frei, Dähne pariert stark.
Haugen mit der nächsten Chance für Sechzig! Der Stürmer setzt sich gegen Dressel durch, schließt aus spitzem Winkel ab. Ortag ist wieder da.
Kommt vor der Pause noch ein Tor auf die Anzeigetafel? Beide Abwehrreihen haben hier immer wieder Probleme.
Die Partie nimmt jetzt deutlich an Fahrt auf. Es geht hin und her.
Dajaku ist ziemlich frei im Löwen-Strafraum. Der Stürmer legt nochmal quer auf den ungedeckten Kölle. Dähne macht sich breit, pariert den Schuss aus kurzer Distanz.
Bis auf die zwei Mega-Chancen von Haugen kommt vom TSV 1860 zu wenig. Nur 41 Prozent der Zweikämpfe gehen an die Mannschaft von Kauczinski.
Gelbe Karte für Niko Vukancic
Die erste Verwarnung gibt es für einen überharten Zweikampf mit Haugen.
Den muss er machen! Haugen ist durch, läuft alleine auf Ortag zu. Der Norwegen ballert die Pille aber viel zu zentral auf den Keeper der Spatzen.
Da hat Dähne Glück! Fast ein Mega-Bock des Löwen-Keepers. Dähne lässt einen recht ungefährlichen Ball von Chessa klatschen, der kullert in Richtung Tor. Kurz vor der Linie schafft er es gerade noch so, diesen unter sich zu begraben.
Es wirkt ein bisserl, als würde der Löwe mit angezogener Handbremse spielen. Nach vorne geht kaum etwas. Viele ungenaue Pässe.
Kurios! Der Linienrichter hat seine Fahne auf dem Feld verloren. Die Partie muss unterbrochen werden.
Die Löwen sind noch nicht wirklich im Spiel. Ulm ist deutlich griffiger, geht auf das erste Tor.
Da ist sie, die erste Chance der Löwen. Haugen bekommt den Ball in den Lauf gespielt, schließt aus rund elf Metern ab. Der Schuss ist aber zu zentral, Ortag boxt das Leder weg.
Ecke für Ulm. Die haut Dajaku direkt in die Hände von Dähne.
Nach vorne geht beim TSV 1860 kaum was, die Spatzen haben die Spielkontrolle übernommen.
Die erste Chance gehört den Gästen. Die Löwen etwas zu passiv, lassen Ulm gewähren. Röser haut aus gut elf Metern drauf, Dähne packt zu.
Beide Mannschaften tasten sich hier langsam ran, probieren es über die Außenbahnen. Aber noch sprang nichts Gefährliches raus.
Die Stimmung ist unverändert. Der Auswärtsblock ist komplett voll, auch die Heimfans machen ordentlich Dampf, pushen ihre Mannen.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's! Kevin Volland hat gerade nochmal seine Teamkollegen im Kreis versammelt, hielt eine Ansprache. Jetzt wird aber endlich Fußball gespielt.
Die Hymne erklingt, es ist alles angerichtet für dieses Duell gegen den SSV Ulm.
Dass Kauczinski drei der Abgänge aufstellt, rechtfertigt er folgendermaßen: "Es ist wichtig, dass diese Mannschaft das zu Ende spielen kann. Jeder ist weiter auf dem Prüfstand."
Der Sechzig-Boss spricht vor dem Duell am TV-Mikro. "Grundsätzlich kann man sagen, dass Personalentscheidungen immer kontrovers diskutiert werden", so der Löwen-Boss. Was er ändern möchte? "Wir müssen zumindest phasenweise wieder in eine andere Richtung denken. Wir müssen wieder mutig nach vorne denken", sagt Paula über die neue Vision.
Für den TSV 1860 geht es gegen Ulm darum, die Sieglosserie zu beenden. Seit sechs Partien konnten die Löwen keinen Dreier mehr einfahren.
Ein Ulmer trifft heute auf seine alte Liebe: Dennis Dressel. Vor dem Duell stand er der AZ Rede und Antwort.
Das Grünwalder Stadion füllt sich langsam. Ob die 15.000 Zuschauer eine andere Einstellung der Löwen-Elf sehen? Der Kader-Knall am Donnerstag war natürlich Thema in der Löwen-Kabine.
Trainer Kauczinski geht mit dem Kader-Knall offensichtlich gelassen um.
Jacobsen führt die Löwen als Kapitän auf den Platz.
Mit dieser Elf geht der TSV 1860 ins Spiel eins nach dem Kader-Knall: Dähne - Danhof - Voet - Jacobsen - Althaus - Haugen - Pfeifer - Rittmüller - Wolfram - Volland - Schifferl.
Bittere Nachricht für die Löwen: Mittelfeldabräumer Philipp Maier fällt für den Rest der Drittliga-Saison mit einer "Fußverletzung" aus. Das gab der TSV 1860 am Dienstagmittag bekannt.
Dieser Ausfall bringt Sechzig-Coach Markus Kauczinski in eine missliche Lage in der Innenverteidigung, Philipp Maier wurde in Saarbrücken aufgrund der Ausfälle von Lasse Fassmann und Max Reinthaler in die Dreierkette beordert. Ob diese für das Ulm-Duell wieder spielbereit sind, ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass der gebürtige Gelsenkirchener bei weiterhin schlechter Personalsituation am Samstag auf eine Viererkette umstellt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen haben am 35. Spieltag der 3. Liga den Abstiegskandidaten SSV Ulm zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion!