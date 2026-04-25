3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den SSV Ulm 1846 - Sechzig beendet Sieglosserie

Bittere Nachricht für die Löwen: Mittelfeldabräumer Philipp Maier fällt für den Rest der Drittliga-Saison mit einer "Fußverletzung" aus. Das gab der TSV 1860 am Dienstagmittag bekannt.

Dieser Ausfall bringt Sechzig-Coach Markus Kauczinski in eine missliche Lage in der Innenverteidigung, Philipp Maier wurde in Saarbrücken aufgrund der Ausfälle von Lasse Fassmann und Max Reinthaler in die Dreierkette beordert. Ob diese für das Ulm-Duell wieder spielbereit sind, ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass der gebürtige Gelsenkirchener bei weiterhin schlechter Personalsituation am Samstag auf eine Viererkette umstellt.