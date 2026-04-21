Der TSV 1860 muss die restliche Saison auf Philipp Maier verzichten. „Fußverletzung“: Der Defensiv-Löwe fällt aus und trägt nach AZ-Infos einen Spezialschuh.

Der nächste Ausfall bei den Löwen! Philipp Maier wird dem TSV 1860 in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies bestätigten die Sechzger am Dienstag. Der defensive Mittelfeldspieler zog sich am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken (0:0) eine "Fußverletzung" zu.

Maier musste zur Halbzeit bei der Auswärtspartie in Saarbrücken ausgewechselt werden, für ihn kam Tim Danhof ins Spiel.

Nach AZ-Informationen muss der gebürtige Kienberger eine Spezialschuh tragen, was auf einen längerfristigen Ausfall hindeutet. Sechzigs Defensiv-Allrounder, der im Winter 2025 von Ligakontrahent Ulm nach Giesing wechselte, lief in dieser Drittliga-Spielzeit 21 Mal im Löwen-Dress auf. Während Maier zu Saisonbeginn unter Ex-Coach Patrick Glöckner nicht zum Einsatz kam und es teilweise nicht mal in den Kader schaffte, ist er unter Markus Kauczinski gesetzt.

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Für die restlichen Partien dürften nach Maiers vorzeitigem Saisonende Thore Jacobsen und Samuel Althaus auf der Sechs gesetzt sein. Im Januar verlängerte der 31-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis "mindestens 2027".