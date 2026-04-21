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Neuer 1860-Vertrag für Mentalitätsverteidiger Schifferl? Ein Handicap gibt es

Raphael Schifferl überzeugt beim TSV 1860 als kompromissloser Mentalitätsverteidiger und nutzt die Verletzungssorgen in der Abwehr, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen – doch Konkurrenz aus dem Nachwuchs und die angespannte Finanzlage erschweren seine Zukunftsplanung.
Matthias Eicher |
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Der blondhaarige Verteidiger des TSV 1860 München wirft sich im Auswärtsspiel in Saarbrücken kompromisslos in den Zweikampf – ein weiterer Beweis für seinen Status als Mentalitäts-Spieler im Ringen um einen neuen Vertrag.
Der blondhaarige Verteidiger des TSV 1860 München wirft sich im Auswärtsspiel in Saarbrücken kompromisslos in den Zweikampf – ein weiterer Beweis für seinen Status als Mentalitäts-Spieler im Ringen um einen neuen Vertrag. © IMAGO/Fabian Kleer

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