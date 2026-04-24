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Interview

"Könnte mir Sechzig nochmal vorstellen": Dressel offen für Rückkehr zum TSV 1860

Am Samstag trifft Dennis Dressel auf seine alte Liebe: Vor dem Duell gegen den TSV 1860 spricht der Kapitän des SSV Ulm über seinen ehemaligen Arbeitgeber und verrät, wie eine Giesing-Rückkehr möglich wäre.
Matthias Eicher |
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Sprach vor dem Duell gegen den TSV 1860 mit der AZ: Ulm-Kapitän Dennis Dressel.
Sprach vor dem Duell gegen den TSV 1860 mit der AZ: Ulm-Kapitän Dennis Dressel. © IMAGO

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