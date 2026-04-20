Sigurd Haugen steht nach 31 Drittliga-Einsätzen für den TSV 1860 bei 14 Toren und drei Vorlagen. Eine stabile Bilanz, die nicht unbemerkt bleibt und nun Zweitligisten auf den Plan ruft. Der Vertrag des Norwegers in Giesing läuft noch bis Sommer 2027.

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