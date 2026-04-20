AZ-Plus

Nicht nur Dresden hat ein Auge auf 1860-Stürmer Haugen geworfen

Beim torlosen Remis in Saarbrücken wird bekannt, dass Dynamo Dresden an Sigurd Haugen vom TSV 1860 dran ist. Nach AZ-Informationen buhlt ein weiterer Traditionsklub aus dem Unterhaus mit.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sigurd Haugen steht nach 31 Drittliga-Einsätzen für den TSV 1860 bei 14 Toren und drei Vorlagen. Eine stabile Bilanz, die nicht unbemerkt bleibt und nun Zweitligisten auf den Plan ruft. Der Vertrag des Norwegers in Giesing läuft noch bis Sommer 2027.
Sigurd Haugen steht nach 31 Drittliga-Einsätzen für den TSV 1860 bei 14 Toren und drei Vorlagen. Eine stabile Bilanz, die nicht unbemerkt bleibt und nun Zweitligisten auf den Plan ruft. Der Vertrag des Norwegers in Giesing läuft noch bis Sommer 2027. © sampics

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar