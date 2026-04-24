3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den SSV Ulm 1846 – Samstag live

Die 3. Liga biegt auf die Zielgerade ein: Am 35. Spieltag gastiert der akut abstiegsbedrohte SSV Ulm auf Giesings Höhen, der allerdings zuletzt auf sechs Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz herangerückt ist und noch auf den Klassenerhalt hoffen darf. Beim TSV 1860 geht es derweil nach dem enttäuschenden 0:0 in Saarbrücken darum, sich besser zu präsentieren und nach jetzt sechs sieglosen Spielen in Serie endlich wieder drei Punkte einzufahren.

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