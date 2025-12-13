3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt 04 gegen TSV 1860 München – Löwen kämpfen sich zum Sieg

Was für ein Charaktersieg für den TSV 1860! Die Löwen kämpfen sich in Unterzahl zum Sieg und müssen diesen wohl teuer in Kauf nehmen. Volland und Haugen verletzten sich beim 2:1-Derbyerfolg. Die Sechzger belegen nun Rang sieben, der Abstand zum Relegationsrang beträgt nur noch zwei Zähler. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende und verabschieden uns vom AZ-Liveticker!