Was für ein Charaktersieg für den TSV 1860! Die Löwen kämpfen sich in Unterzahl zum Sieg und müssen diesen wohl teuer in Kauf nehmen. Volland und Haugen verletzten sich beim 2:1-Derbyerfolg. Die Sechzger belegen nun Rang sieben, der Abstand zum Relegationsrang beträgt nur noch zwei Zähler. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende und verabschieden uns vom AZ-Liveticker!
3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt 04 gegen TSV 1860 München – Löwen kämpfen sich zum Sieg
Der TSV 1860 gewinnt gegen den FC Ingolstadt mit 2:1. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Und urplötzlich die Chance auf die Entscheidung! Niederlechner taucht nach einem Patzer der Schanzer frei vor dem Tor auf, kann aber den Ball nicht im Tor unterbringen.
Gelbe Karte für Kilian Jakob
Super Abschluss von Costly, Dähne klärt mit einem starken Reflex zur Ecke.
Lange geht das nicht mehr gut! Ingolstadt schlägt jeden Ball gefährlich vor das Tor, die Löwen hauen alles nur noch raus.
Ingolstadt probiert jetzt alles, 1860 schlägt jeden Ball nur noch weit nach vorne.
Dähne greift nach einem hohen Ball daneben, doch der Fehlgriff ist ohne Folgen. Ingolstadt kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Dusel für die Löwen!
Auswechslung TSV 1860 München - Kilian Jakob kommt für Clemens Lippmann
Willkommen zurück, Kilian!
Hui, hui, hui ...elf Minuten gibt es obendrauf!! Die Löwen müssen also noch weiter zittern.
Gelbe Karte für Marvin Rittmüller
Da war deutlich mehr drin! Die Löwen kontern, Christiansen wird auf der linken Seite geschickt, doch der ehemalige Bundesliga-Spieler bekommt den Ball nicht in die Mitte zu Niederlechner.
Dähne geht auf Nummer sicher und rettet einen gefährlichen Ball zur Ecke. Ingolstadt macht nochmal Druck!
Auswechslung FC Ingolstadt - Davide-Danilo Sekulovic kommt für Yann Sturm
Auswechslung FC Ingolstadt - Berkay Öztürk kommt für Max Platz
Auswechslung FC Ingolstadt - Jasper Maljojoki kommt für Mattis Hoppe
Auswechslung TSV 1860 München - Max Christiansen kommt für Patrick Hobsch
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Sigurd Haugen
Für Haugen geht es nicht weiter, sein Trikot ist blutverschmiert. Der Norweger kann aber ohne fremde Hilfe den Platz verlassen.
Gelbe Karte für Sigurd Haugen
Gelbe Karte für Lukas Fröde
Erneut ein heftiger Zusammenprall! Dieses Mal zwischen Haugen und Keeper Eisele. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß Ingolstadt, Haugen hat es wohl aber schlimmer verletzt und muss behandelt werden.
Wie wichtig ein Sieg wäre, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Aktuell wären die Löwen Tabellensiebter, mit nur zwei Zählern Rückstand auf Rang drei.
Die Löwen stehen jetzt sehr tief, versuchen alles weg zu verteidigen und setzen auf Konter.
Gelbe Karte für Philipp Maier
Gelb-rote Karte für Kevin Volland
Bitter für die Löwen! Volland springt in eine Flanke rein und trifft Volz unglücklich mit voller Wucht am Kopf. Eine sehr harte Entscheidung, den der Kopf des Ingolstädters war sehr tief. Zu allem Überfluss hat sich Volland bei der Aktion auch noch verletzt.
1860 im Alu-Pech!! Hobsch dreht sich um die eigene Achse und trifft aus kürzester Distanz den Pfosten.
Nix mit verwalten, die Löwen spielen auf das 3:1 und wollen die Vorentscheidung!
Auswechslung FC Ingolstadt - Mads Borchers kommt für Ognjen Drakulic
Tor! 1:2 - Patrick Hobsch
Die Löwen trainieren die Partie! Hobsch leitet den Treffer selbst mit ein und steigt nach einer gefühlvollen Volland-Flanke am höchsten und trifft zur erstmaligen Führung.
Wow, das wäre ein Tor gewesen. Volland schlägt einen super Ball in den Sechzehner, Haugen pflügt ihn sehenswert runter und schließt ab, doch Eisele wirft sich in den Ball und verhindert das Traumtor.
Hobsch hat auf einmal rund 20 Meter vor dem Tor viel Platz und probiert es für ihn eher untypisch aus der Distanz - der Löwen-Stürmer verzieht.
Nach einer langen Freistoß-Hereingabe fordern die Löwen Elfmeter. Ein Schanzer war mit der Hand am Ball, doch der Schiedsrichter lässt weiter spielen.
Die Löwen kommen unverändert aus der Kabine und nehmen sofort das Heft in die Hand.
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Jetzt muss Dähne nochmal ran und klärt stark zur Ecke. Besuschkow kommt zentral vor dem Kasten nach einer schönen Kombination zum Abschluss, doch der Löwen-Schlussmann ist da und hält das 1:1.
Tor! 1:1 - Sigurd Haugen
Jetzt ist er aber drin - Haugen köpft die Löwen kurz vor der Pause zurück ins Spiel! Hobsch köpft nach einem Freistoß den Ball im Strafraum in Richtung Haugen. Der Ball ist lange in der Luft, der Norweger steigt am höchsten und trifft zum 1:1!
Gelbe Karte für Dennis Kaygin
Haugen mit der Mega-Chance auf den Ausgleich! Volland wird kurz vor dem Strafraum bedient und steckt auf Haugen durch. Der Löwen-Stürmer kommt völlig frei aus kürzester Distanz zum Abschluss, Eisele pariert aber bärenstark.
Ingolstadt spielt heute sehr robust und verteidigt Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Bislang mit Erfolg, die Führung der Schanzer hat immer noch Bestand.
Jetzt wird Volland über die linke Seite bedient, der Ex-Bundesliga-Stürmer kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. Eisele packt sicher zu.
Haugen spritzt in einen langen Ball hinein und kommt an das Leder ran, er versucht den Ball in Richtung Hobsch zu spitzeln, die Schanzer sind aber dazwischen und können klären.
Jacobsen probiert es jetzt mal aus der Distanz und der Versuch war gar nicht so verkehrt. Der Ball ist ein bissl zu hoch angesetzt und rauscht über den Kasten.
Die Löwen wirken jetzt verunsichert. Ingolstadt macht es mit seinem Pressing gut und zwingt 1860 immer wieder zu Fehler.
Gelbe Karte für Kevin Volland
Auch Volland fehlt gegen Verl gesperrt.
Tor! 1:0 - Dennis Kaygin
Führung für die Schanzer! Drakulic hat vor dem Löwen-Strafraum viel Platz und legt dann in die Mitte auf Kaygin ab, der zentral vor dem Tor ebenfalls viel zu viel Platz hat und zur Führung trifft.
Haugen ist erneut sehr agil und tankt sich über die rechte Seite durch. Er zieht in den Strafraum und probiert es aus spitzem Winkel selbst. Die Löwen schimpfen, da wäre ein Abspiel die bessere Alternative gewesen.
Gelbe Karte für Siemen Voet
Eine Karte mit Folgen: Voet fehlt gegen Verl gesperrt.
Volland schickt Haugen auf Höhe der Mittellinie auf der linken Seite. Doch der Norweger bringt den Ball nicht in die Mitte zum mitlaufenden Hobsch.
Dähne rettet 1860 vor dem Rückstand. Ein Freistoß der Schanzer wird gefährlich in den Sechzehner geschlenzt, Volz kommt zum Kopfball, doch Sechzigs Nummer eins packt seine Pranke aus und kann den Ball abwehren. Ingolstadts Nachschuss geht knapp am Kasten vorbei.
Insgesamt eine sehr intensive Anfangsphase. Bis auf die Chance von Haugen gleich zu Beginn, ist die Partie sehr taktisch geprägt.
Die Sechzger -Anhänger sorgen für ordentlich Betrieb, auch Pyro-Fackeln sind wieder dabei...die Kassen der Löwen dürfte es nicht freuen!
Erster Abschluss der Löwen und da war mehr drin! Volland hebt den Ball nach einer Kopfball-Verlängerung von Hobsch in den Sechzehner, Haugen lässt einen Ingolstädter zunächst elegant aussteigen, sein Abschluss aus sieben Metern ist dann aber viel zu zentral und zu schwach, kein Problem für Eisele.
Anpfiff 1. Halbzeit
Der Ball rollt in Ingolstadt!
Die Teams kommen aus den Katakomben und betreten den Rasen. Gleich geht es los!
Die Löwen-Fans nehmen den Audi-Sportpark ein, über 7.000 Fans sind heute nach Ingolstadt gereist.
Das Team von Sabrina Wittmann hat derzeit sechs Punkte weniger als die Löwen auf dem Konto und ist nur drei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt.
Kapitän der Schanzer ist übrigens ein alter Bekannter: Simon Lorenz, der von 2018 bis 2019 bei den Löwen spielte, trägt die Binde. Ex-Löwe Yannick Deichmann fehlt verletzungsbedingt.
Mit einem Sieg heute bei den Schanzern könnten sich die Löwen in der Verfolgergruppe um die Aufstiegsplätze festsetzen. Aktuell belegt 1860 Rang neun, fünf Zähler fehlen auf Relegationsrang drei.
Gelingt den Löwen heute in Ingolstadt der vierte Sieg in Serie? Doch Vorsicht, die letzte Niederlage stammt aus dem letzten bayerischen Derby...am 9. November setzte es eine 0:4-Klatsche gegen Regensburg.
Niederlechner sitzt somit erneut auf der Bank und dürfte als Joker in die Partie kommen.
Die Aufstellung ist da! Kauczinski setzt auf seine Sieger-Elf gegen Schweinfurt und nimmt keine Änderungen vor.
1860-Stürmer Patrick Hobsch spricht in der AZ über seine schwere Zeit unter Coach Patrick Glöckner, den Konkurrenzkampf mit Florian Niederlechner und das Duell gegen die Schanzer. Lesen Sie hier mehr!
Einen Schönheitspreis gewinnt der TSV 1860 unter Trainer Kauczinski zwar (noch) nicht so richtig, dafür aber die notwendigen Zähler, um nach oben zu klettern. Erst Arbeit, dann Anmut – und dann der Aufstieg? Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Ingolstadt – Anpfiff ist um 14 Uhr!