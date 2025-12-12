AZ-Plus
"Die Fans sollen ruhig träumen": Das sagt Hobsch zum Aufstiegswunsch des TSV 1860

TSV-1860-Stürmer Patrick Hobsch spricht in der AZ über seine schwere Zeit unter Coach Patrick Glöckner, den Konkurrenzkampf mit Florian Niederlechner und das Duell gegen die Schanzer.
Matthias Eicher |
Aktuell gut in Form: Patrick Hobsch.
Aktuell gut in Form: Patrick Hobsch.

