Interview Derby gegen 1860? "Man sollte es eher Oberbayern-Duell nennen"

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf den FC Ingolstadt. Vor der Partie spricht Ex-Löwe und Schanzer-Innenverteidiger Simon Lorenz in der AZ über den Derby-Charakter und verrät, warum er damals nicht in Giesing blieb.

12. Dezember 2025 - 19:59 Uhr

Heiß auf das Duell gegen den Ex-Klub: Simon Lorenz. © IMAGO