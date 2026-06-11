AZ-Plus
Eilmeldung

"Wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt": TSV 1860 erhält keine Zulassung für die Dritte Liga

Gemeinsam mit Star-Anwalt Peter Gauweiler will Hasan Ismaik den Zwangsabstieg des TSV 1860 vor Gericht noch verhindern. Der DFB schafft derweil Fakten: Havelse rückt für die Löwen nach und tritt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga an.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Das Trainingsgelände des TSV 1860.
Das Trainingsgelände des TSV 1860. © IMAGO

Damit dürfte der Abstieg des TSV 1860 endgültig beschlossene Sache sein! Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Zulassungsverfahren für die kommende Drittliga-Saison abgeschlossen. Wie der Verband mitteilt, rückt der in der abgelaufenen Saison sportlich eigentlich abgestiegene TSV Havelse für die Löwen nach.

DFB: "Den freigewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein"

Zuletzt hatte Investor Hasan Ismaik noch Star-Anwalt Peter Gauweiler ins Boot geholt und wollte mit diesem unter anderem den Zwangsabstieg, der nach dem kurzfristig gekündigten Darlehen des Investors nötig geworden ist, verhindern.

"Die Münchner haben die gestellte wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt und daher keine Zulassung für die 3. Liga erhalten. Den frei gewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein", teilt der Verband mit: "Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/2026 nach. Sie haben alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Peterauslaim vor 43 Minuten / Bewertung:

    Oh mei, oh mei, ihr "wichtigen Kommentarschreiber". Bitte nicht weinen, wenn die e. V. - Größenwahnsinnigen böse aufs Maul fallen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Schokoflocke vor einer Stunde / Bewertung:

    Wieder eine lächerliche Eilmeldung, das war doch von vornherein klar, dass sich da nichts mehr ändert.

    Eins wird immer klarer. Ismaik war sich einfach zu 1860% sicher dass er wieder durchkommt, mit seiner Masche und hat nicht damit gerechnet , dass es diesemal blöd läuft für ihn.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kaiser Jannick vor einer Stunde / Bewertung:

    Die erste krachende Niederlage nach Ismaiks zweiter "4" für RA Gauweiler und Herrn HI. Das war allen klar, dass der DFB für HAM keine Sonderregeln schafft, außer HAM und Gauweiler.

    Ergo keine Lizenz, keine Spielgrundlage, keine Mannschaft, keine Geschäftsgrundlage der KGaA, kein Hauptsponsor. Alle Rechte liegen nur noch beim Verein.

    Als nächstes folgen Insolvenz der KGaA, Wertlosigkeit von HAMs Anteilen, Null-Verkauf bei der Merchandising-GmbH und dann endlich die komplette Trennung von HAM.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.