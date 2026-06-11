Gemeinsam mit Star-Anwalt Peter Gauweiler will Hasan Ismaik den Zwangsabstieg des TSV 1860 vor Gericht noch verhindern. Der DFB schafft derweil Fakten: Havelse rückt für die Löwen nach und tritt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga an.

Damit dürfte der Abstieg des TSV 1860 endgültig beschlossene Sache sein! Am Donnerstag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Zulassungsverfahren für die kommende Drittliga-Saison abgeschlossen. Wie der Verband mitteilt, rückt der in der abgelaufenen Saison sportlich eigentlich abgestiegene TSV Havelse für die Löwen nach.

DFB: "Den freigewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein"

Zuletzt hatte Investor Hasan Ismaik noch Star-Anwalt Peter Gauweiler ins Boot geholt und wollte mit diesem unter anderem den Zwangsabstieg, der nach dem kurzfristig gekündigten Darlehen des Investors nötig geworden ist, verhindern.

"Die Münchner haben die gestellte wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt und daher keine Zulassung für die 3. Liga erhalten. Den frei gewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein", teilt der Verband mit: "Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/2026 nach. Sie haben alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt."