Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach  Samstag live

Nach zwei Wochen Pause greifen die Bayern am 8. Mai wieder in den Ligabetrieb ein, die Münchner empfangen am Samstagabend Borussia Mönchengladbach. Nachdem der deutsche Rekordmeister die vorzeitige Meisterschaft zuletzt gegen Mainz (1:2-Niederlage) verpasst hatte, hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen die "Fohlen" erneut die Möglichkeit, den Titel klarzumachen. Robert Lewandowski, der bereits gegen Mainz sein Comeback feierte, wird er auch gegen Gladbach in der Startaufstellung stehen – für den Weltfußballer geht es immerhin noch um den legendären Tor-Rekord von "Bomber" Gerd Müller. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.