3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl

Spielende
Das letzte Spiel des Jahres ist in den Geschichtsbüchern. Der TSV 1860 verliert gegen den SC Verl mit 0:2. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2026.
Der TSV 1860 verliert das letzte Heimspiel vor Weihnachten mit 0:2 gegen den SC Verl. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das letzte Spiel des Jahres ist in den Geschichtsbüchern. Der TSV 1860 verliert gegen den SC Verl mit 0:2. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2026.
Nochmal Freistoß für den TSV 1860 aus rund 20 Metern. Aber Wolfram schlenzt den Ball direkt in die Arme von Schulze.
Vom TSV 1860 kommt kaum mehr etwas. Die Münchner werden sich wohl mit einer Pleite in die Winterpause verabschieden.
Auswechslung TSV 1860 München - Samuel Althaus kommt für Philipp Maier
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Patrick Hobsch
Tor! 0:2 - Alessio Abilio Besio
Wieder schlafen die Münchner. Und das wird bestraft. Die letzte Kette der Löwen schläft, Besio ist durch und schiebt den Ball an Dähne vorbei.
Gelb-rote Karte für Thore Jacobsen
Auswechslung TSV 1860 München - Tim Danhof kommt für Marvin Rittmüller
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für Florian Niederlechner
Stadionsprecher Schäch verkündet die Zuschauerzahl. Es ist einmal mehr ausverkauft. Damit ist klar: Jedes Spiel im Jahr 2025 war ausverkauft.
Es wird hitziger auf dem Giesinger Berg. Philipp bekommt den Ball im Strafraum, schließt aus spitzem Winkel ab. Schulze pariert.
Die Löwen sind jetzt besser in die Partie. Aber es fehlt das Tor.
Es brennt in der Kurve der Löwen. Wunderkerzen in der Westkurve.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s! Die Löwen gehen unverändert in die zweite Hälfte.
Halbzeitpause
Pause in Giesing. Es steht 0:1 aus Sicht des TSV 1860.
Ein Freistoß von Jacobsen aus gut 35 Metern segelt in den Strafraum. Verl kann erst im Nachfassen klären.
Rittmüller steht völlig frei im Strafraum. Der Außenverteidiger setzt das Leder aber meterweit über das Tor von Schulze. Da war mehr drin.
Die Löwen sind jetzt ein bisserl besser in der Partie. Aber noch fehlt der Zug zum Tor.
Es geht doch! Jakob spielt den Ball in den Lauf von Hobsch. Der Stürmer bekommt das Leder aber nicht im Gehäuse unter.
Das ist eine schwache erste halbe Stunde vom TSV 1860. Die Münchner wirken kraftlos,
Verl hat Ecken geübt. "Die lassen sich vorführen", schreit einer der Anhänger. Die Gäste präsentieren eine Eckenversion nach der anderen. Aber bisher hat es nur einmal mit dem Tor geklappt.
Die nächste Ecke für Verl. Wieder ist Unruhe im Löwen-Strafraum. Allerdings können die Münchner vorerst klären. Die nächste Ecke wird in wenigen Sekunden reinfliegen.
Wieder Ecke für die Gäste. Diesmal kann Dähne den Ball in Volleyballer-Manier rausboxen.
Von Niederlechner ist bisher kaum was zu sehen. Aber auch seine Sturmkollegen Philipp und Hobsch sind blass.
Die Fans auf Giesings Höhen sind alles andere als zufrieden. "Kämpfen", schreit einer auf der Haupttribüne vor den Reporterplätzen.
Es wirkt, als hätten die Münchner ein bisserl zu viele Plätzchen in den letzten Tagen gegessen. Der TSV 1860 agiert behäbig, ohne Offensivdrang. Verl dagegen ist deutlich spielstärker.
Tor! 0:1 - Oualid Mhamdi
Ecke für Verl. Und die ist drin! Keiner, aber wirklich keiner steht bei Mhamdi. Der wuchtet den Ball ins Gehäuse. Keine Chance für Dähne.
Verl ist weiter spielbestimmend. Die Münchner tun sich schwer, bekommen kaum Zugriff auf den Ball. Das gute aus Sicht der Löwen: Der SC kann sich bisher kaum vor das Tor kombinieren.
Reinthaler bekommt den Ball und versucht es weit. Aber da steht weit und breit kein Löwe.
Verl macht bisher das Spiel. Die Löwen stehen tief. Das gefällt dem ein oder anderen Zuschauer im Grünwalder Stadion nicht.
Die erste Chance gehört Verl! Eine Flanke von der linken Seite findet Otto. Der Stürmer köpft den Ball knapp am Gehäuse von Dähne vorbei.
Die Löwen lassen die Gäste erstmal kommen. Man wartet ab.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Die Partie zwischen Sechzig und Verl läuft.
Es geht raus aus den Katakomben. Angeführt von Jacobsen betreten die Löwen den Platz.
Die Fahnenschwenker sind da! Heißt: Gleich kommen die Mannschaften aus der Kabine.
"Das wird ein dickes Brett", sagt Schäch. Da hat er recht. Verl steht aktuell auf Rang vier in der Tabelle.
Youngster Husic wird vor dem Spiel geehrt. Der 17-Jährige gewann mit der U17 von Österreich bei der Junioren-WM die Silbermedaille.
Beendet Niederlechner seine Torflaute von 16 (!) Spielen ohne Treffer? Was positiv stimmt: Der Stürmer steht zumindest in der Startelf.
Die Löwen stürmen aus den Katakomben. Stadionsprecher Schäch heizt die Menge das erste Mal an diesen Nachmittag an. Das macht Laune auf das letzte Sechzig-Spiel 2025. Man könnte gegen den Tabellenvierten den fünften Sieg in Folge feiern.
An der Pfeife: Fabienne Michel. Die 31-Jährige pfeift das erste Mal in dieser Saison den TSV 1860.
Im Stadion ist Weihnachtsstimmung. Der Stadion-DJ haut einen Weihnachtsklassiker nach dem anderen raus.
Ein Blick auf die Konkurrenz: Essen führt aktuell mit 3:2 gegen Ulm, zwischen Osnabrück und Stuttgart II steht es 1:1.
So spielt der Löwe gegen Verl: Dähne - Jacobsen - Niederlechner - Philipp - Reinthaler - Jakob - Dulic - Maier - Rittmüller - Hobsch - Lippmann.
Die Spieler sind schon auf dem Platz. Es wird vor dem Duell gegen den Tabellendritten geratscht mit dem Gegner.
Marvin Rittmüller, Last-Minute Neuzugang des TSV 1860, spricht im AZ-Interview erstmals über seinen seltsamen Schweigejubel, seine Anfangszeit bei den Löwen und den Aufschwung der Sechzger. Lesen Sie hier mehr!
Die Gäste aus Verl spielen eine hervorragende Hinrunde bisher. Lediglich zwei Niederlagen gab es, zudem acht Remis. Aktuell haben die Ostwestfalen als Tabellendritter drei Punkte Rückstand auf Rang eins.
Nach zuletzt vier Siegen in Folge klopft der TSV 1860 an der Spitzengruppe der 3. Liga an. Trainer Markus Kauczinski hat seit seiner Amtsübernahme einiges richtig gemacht. Die AZ erklärt seine Erfolgsgeheimnisse. Lesen Sie hier mehr!
Sigurd Haugen fällt aufgrund seines Kieferbruchs beim Jahresabschluss gegen den SC Verl aus. Darf nun der zum Bankdrücker degradierte Niederlechner von Beginn an ran? Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Verl – Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Grünwalder Stadion!