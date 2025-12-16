Auf Bier folgt Hattrick: 1860-Stürmer Hobsch offenbart einstige Zauberformel

Auf ein Bier mit Markus Schwabl folgte einst ein Hattrick von Patrick Hobsch – bei 1860 nur, "wenn wir vier Spiele in Folge gewinnen".

Für Patrick Hobsch und den TSV 1860 läuft es aktuell – beim 2:1-Sieg in Ingolstadt war der Löwen-Stürmer an beiden Toren direkt beteiligt. Vier seiner neun Scorerpunkte erzielte der 31-Jährige in den vergangenen vier Spielen, Hobsch ist unter Trainer Markus Kauczinski wieder gefragt.

In seiner Zeit bei der SpVgg Unterhaching hatte der gebürtige Bremer für seinen Torinstinkt gar eine Zauberformel, wie er jetzt im Magentasport-Podcast "4zu3" verraten hat.

Hobsch teilte sich Bier vor dem Spiel und erzielte einen Hattrick

"Wir haben in der Regionalliga mal eine Zeit gehabt, da lief es einfach gut und hat immer Spaß gemacht. Und dann haben wir uns vor dem Aufwärmen zu zweit (mit Markus Schwabl, d. Red.) ein 0,33 Bier geteilt", erklärt Hobsch, der von 2021 bis 2024 für die Hachinger auflief. "Das beeinflusst dich eigentlich nicht so, das ist ja wirklich nichts", lacht der Torjäger.

Prost zum Tor: Hobsch (l:) und Schwabl in Haching © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beeinflusst hat es den Sohn des Ex-Bundesliga-Stürmers letztendlich damals schon, aber in die positive Richtung: Hobsch erzielte beim 4:1-Sieg gegen Eichstätt einen lupenreinen Hattrick.

Kommt die Zauberformel von Patrick Hobsch auch bei 1860 zum Einsatz?

In Giesing kam die Zauberformel noch nicht zum Einsatz. 1860 sei ein "ganz anderer Verein" so Hobsch, der allerdings anfügte: "Die wende ich dann eher mal an, wenn wir vier Spiele in Folge gewinnen. Dann hat man auch öfter mal frei und kann das in Ruhe machen, ohne dass da jemand groß was mitbekommt."

Die vier Siege am Stück hat 1860 nach dem Erfolg bei den Schanzern ja bekanntlich eingefahren – also Zeit für ein Kaltgetränk, Herr Hobsch?