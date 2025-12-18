Is’ denn heut scho Weihnachten? Der TSV 1860 vermeldet die vorzeitige Vertragsverlängerung von Rückkehrer Niederlechner: "Ich muss schon noch ein paar Tore machen!" Die AZ kennt die Hintergründe.

Ja, was ist denn das, etwa eine vorzeitige Bescherung bei den Blauen? Am Donnerstagnachmittag posteten die Sechzger auf ihren Kanälen ein kleines Video. Darauf war ein weiß-blaues Löwen-Leiberl zu sehen, das unter eine Trikotpresse wandert, um es zu beflocken. Name: Niederlechner, Nummer: 7.

So weit, so gut. Da will halt ein Sechzger-Anhänger ein Trikot des Knipsers haben, oder nicht? Nein, nein. Simsalabim – prompt kam das Trikot mit der Nummer 27 wieder heraus. Das verfrühte Weihnachtsgeschenk bedeutet für alle ungläubigen oder unwissenden Löwen – übersetzt vom Bewegtbild in Text: Florian Niederlechner bleibt bis 2027 ein Giesinger.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Servus Löwen, meine Zeit ist noch nicht vorbei. Ich muss schon noch ein paar Tore machen. Einmal Löwe, immer Löwe!", sagte der 35 Jahre alte Torjäger mit aktueller Ladehemmung zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung und schien dabei auch ein bisserl an die bisher erst zwei erzielten Saisontreffer in 18 Drittligaspielen zu denken (plus drei Assists). Ein Weihnachtsgeschenk war die gute Nachricht rund um den Neuzugang von Zweitligist Hertha BSC Berlin aber nicht: eher eine Art Zahlenspiel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

AZ-Info: Niederlechners Vertrag verlängerte sich per Option

Nach AZ-Informationen ist der Deal vielmehr durch eine in Niederlechners Vertrag verankerte Option möglich geworden. Nachdem zu den 18 Drittliga-Einsätzen noch zwei Pflichtspiele im Totopokal beim FV Illertissen (3:1) und dem TSV Aubstadt (4:0) kommen, drängt sich der Verdacht auf, dass es sich um runde 20 Pflichtspieleinsätze im Trikot der Sechzger handelt – ein üblicher Vorgang und eine realistische Größenordnung.

Ansonsten hätte sich eine Vertragsverlängerung schließlich zuletzt nicht unbedingt angedeutet: Der gebürtige Ebersberger, anfangs unter Ex-Coach Patrick Glöckner als Promi-Rückkehrer-Duo mit Spezl Kevin Volland noch gesetzt, hatte unter Nachfolger Markus Kauczinski seinen Stammplatz verloren.

"Natürlich habe ich es mir anders vorgestellt, wollte ein paar Tore mehr auf dem Konto haben", sagte der Wahl-Rosenheimer Niederlechner kürzlich auf AZ-Nachfrage bei der Eröffnung der Löwen-Fanwelt in Rosenheim: "Und klar bin ich mit der Situation nicht zufrieden." Zum Stinkstiefel werde er aber nicht mutieren: "Das ist mein Verein, hier wird kein Stunk gemacht."

Darf Niederlechner gegen Verl von Beginn an ran?

Eine Einstellung, die sich nun gepaart mit den gewiss nicht verlernten Fähigkeiten des Stürmers auszahlen könnte, denn: Neben Kumpel Volland fällt auch Torjäger Sigurd Haugen aus, mit sieben Saisontoren bis dato Sechzigs treffsicherster Schütze. Ob Kauczinski nun noch daran vorbeikommt, den Edelreservisten zu bringen – erst recht mit dem Rückenwind der Vertragsverlängerung?

Würde Kauczinski das erfolgreiche 3-5-2-System beibehalten wollen und großen Namen weniger Bedeutung beimessen als der Taktik, müsste der 1860-Trainer eigentlich auf Justin Steinkötter bauen: Der 26-Jährige gilt als quirliger Angreifer, der Haugen hinsichtlich dessen größter Stärker der schnellen Tiefenläufe eher eins zu eins ersetzen würde und könnte.

Ein Sturmduo Niederlechner und Patrick Hobsch würde mehr Durchschlagskraft versprechen und gegen spielstarke Verler (Rang drei) das berühmte "Langholz", also weite Bälle und viele Hereingaben auf gleich zwei Stoßstürmer bedeuten.

Nächster Lazarett-Löwe: Sechser Christiansen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Während erst am Samstag ab 16.30 Uhr zu beobachten sein wird, wie sich die Sechzger schlagen, garnierte sich zur guten Niederlechner-Nachricht auch eine schlechte Kunde: Sechser Max Christiansen musste operiert werden und verstärkt das Löwen-Lazarett.