Interview TSV 1860: Marvin Rittmüller spricht in der AZ über seinen seltsamen Schweigejubel – "Sehr viel, sehr schnell gesprochen"

Marvin Rittmüller, Last-Minute Neuzugang des TSV 1860, spricht im AZ-Interview erstmals über seinen seltsamen Schweigejubel, seine Anfangszeit bei den Löwen und den Aufschwung der Sechzger.

18. Dezember 2025 - 15:34 Uhr

Erzielte gegen Schweinfurt seinen ersten Treffer für den TSV 1860: Marvin Rittmüller. © IMAGO/Ulrich Wagner