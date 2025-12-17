Kauczinski als entscheidender Faktor: TSV 1860 schielt plötzlich wieder nach oben

Nach zuletzt vier Siegen in Folge klopft der TSV 1860 an der Spitzengruppe der 3. Liga an. Trainer Markus Kauczinski hat seit seiner Amtsübernahme einiges richtig gemacht. Die AZ erklärt seine Erfolgsgeheimnisse.

Bernhard Lackner Bernhard Lackner 17. Dezember 2025 - 21:39 Uhr

Markus Kauczinski ist seit Anfang Oktober Trainer des TSV 1860. © sampics