Marvin Rittmüller, Last-Minute Neuzugang des TSV 1860, spricht im AZ-Interview erstmals über seinen seltsamen Schweigejubel, seine Anfangszeit bei den Löwen und den Aufschwung der Sechzger. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl am Samstag live
Das letzte Spiel des Jahres steht an! Kann der TSV 1860 seine Siegesserie auch gegen den SC Verl fortsetzen? Die Löwen empfangen am letzten Spieltag vor der Winterpause den Tabellendritten im Grünwalder Stadion. Mit dem fünften Sieg in Serie könnten die Sechzger Verl in der Tabelle überholen und den Abstand auf die Aufstiegsplätze weiter verkürzen.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Die Gäste aus Verl spielen eine hervorragende Hinrunde bisher. Lediglich zwei Niederlagen gab es, zudem acht Remis. Aktuell haben die Ostwestfalen als Tabellendritter drei Punkte Rückstand auf Rang eins.
Nach zuletzt vier Siegen in Folge klopft der TSV 1860 an der Spitzengruppe der 3. Liga an. Trainer Markus Kauczinski hat seit seiner Amtsübernahme einiges richtig gemacht. Die AZ erklärt seine Erfolgsgeheimnisse. Lesen Sie hier mehr!
Sigurd Haugen fällt aufgrund seines Kieferbruchs beim Jahresabschluss gegen den SC Verl aus. Darf nun der zum Bankdrücker degradierte Niederlechner von Beginn an ran? Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Verl – Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Grünwalder Stadion!