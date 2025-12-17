Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl live

Das letzte Spiel des Jahres steht an! Kann der TSV 1860 seine Siegesserie auch gegen den SC Verl fortsetzen? Die Löwen empfangen am letzten Spieltag vor der Winterpause den Tabellendritten im Grünwalder Stadion. Mit dem fünften Sieg in Serie könnten die Sechzger Verl in der Tabelle überholen und den Abstand auf die Aufstiegsplätze weiter verkürzen.

Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!