Sigurd Haugen fällt aufgrund seines Kieferbruchs beim Jahresabschluss gegen den SC Verl aus. Darf nun der zum Bankdrücker degradierte Niederlechner von Beginn an ran? Lesen Sie hier mehr!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl live
Das letzte Spiel des Jahres steht an! Kann der TSV 1860 seine Siegesserie auch gegen den SC Verl fortsetzen? Die Löwen empfangen am letzten Spieltag vor der Winterpause den Tabellendritten im Grünwalder Stadion. Mit dem fünften Sieg in Serie könnten die Sechzger Verl in der Tabelle überholen und den Abstand auf die Aufstiegsplätze weiter verkürzen.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Verl – Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Grünwalder Stadion!