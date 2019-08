Cottbus war ein weiterer Schritt nach vorne – auch wenn die Münchner Fans einen Schreckmoment zu überstehen hatten. In der 70. Minute wurde Coman ausgewechselt und ging danach leicht angeschlagen in die Kabine. "King hat nach dem Tor ein bisschen was im Gesäß gespürt", erklärte Niko Kovac. "Ich weiß nicht, ob er in der ersten Halbzeit einen leichten Tritt bekommen hat. Es war eine Vorsichtsmaßnahme." Entwarnung also. Und so überwogen die positiven Gefühle am französischen Abend des FC Bayern.