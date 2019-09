Vor allem der Zweitvertretung, die im Sommer den Aufstieg von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga feiern konnte, kommt dabei eine wichtige Rolle zu. "Es gibt zwei Wege: Zum einen über die zweite Mannschaft, das hat man am letzten Wochenende gesehen. Am Samstag waren Davies und Cuisance bei den Profis im Kader, und am Sonntag haben sie beide bei unseren Amateuren einen wichtigen Beitrag geleistet, den FC Ingolstadt zu schlagen (2:1, d.Red.), der vor kurzem noch in der Bundesliga gespielt hat", führt Rummenigge aus. Durch das höhere Niveau in der 3. Liga werde sichergestellt, dass auch die Millionen-Einkäufe wie Davies (10 Millionen), Cuisance (12 Millionen) oder Arp (2,5 Millionen) regelmäßig gefordert werden und sich so weiterentwickeln könnten.