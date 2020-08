"Jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, um meinen Arsch zu retten: 'Ich will zehn Neue!' Dass ich mir den ein oder anderen Neuzugang wünsche, ist klar" gesteht Köllner, fügt aber hinzu: "Es ist nicht meine Art, so etwas öffentlich zu fordern." Wohl kein Seitenhieb in Richtung seines Vorgängers, vielmehr stimmige Selbsteinschätzung des konstruktiven Coaches. Vorerst also die einzige Lösung: sämtliche Junglöwen erst einmal entdecken und entwickeln – Köllners Talente-Test.