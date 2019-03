Chiesa gilt als einer der taltentiertesten Angreifer Italiens und gehört bei der Fiorentina zu den unumstrittenen Leistungsträgern. In der laufenden Saison war er wettbewerbsübergreifend in 31 Spielen an 20 Treffern beteiligt (zwölf Tore, acht Vorlagen). Der Vertrag des 21-Jährigen ist noch bis Sommer 2022 datiert, die Bayern müssten also eine hohe Ablöse in die Toskana überweisen. Der Marktwert des Nationalspielers wird vom Fußball-Portal "transfermarkt.de" auf 50 Millionen Euro geschätzt. Das Interesse der Bayern an Chiesa ist nicht neu: Schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel nach München, ein Wechsel kam allerdings nie zustande.