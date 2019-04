Sanches ist in München nicht glücklich

Auch auf die Frage, ob es für ihn derzeit schwierig sei, sich jeden Tag für das Training zu motivieren, hatte der temperamentvolle Youngster eine klare Antwort. "Natürlich ist es schwierig. Ich bin nicht glücklich und will mehr spielen. Aber es ist nicht meine Entscheidung." Sanches machte seinem Ärger Luft – erst vor wenigen Wochen stellte er in einem Interview klar, dass er derzeit in München nicht glücklich sei. "Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen", sagte er damals. Und weiter: "Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub. Darüber muss ich mir Gedanken machen."