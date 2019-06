Das findet auch Ex-Bayern-Star Bixente Lizarazu. Der frühere Außenverteidiger sieht seine französischen Landsleute Hernández und Pavard "zuallererst in der Außenverteidigung", er verstehe den Verkauf von Mats Hummels nicht. "Auch wenn Niklas Süle viel Potenzial hat, würde ich nicht mit ihm plus Pavard und Hernández in die Saison gehen. Da sind zu viele Fragezeichen", sagte Lizarazu dem "Kicker".