Doch die Leidenszeit, so scheint es, ist noch immer nicht vorbei. Tolisso sucht weiter nach seiner Topform, die ihn einst für den FC Bayern interessant machte. In der Hinrunde kam er zu insgesamt 16 Einsätzen (drei Tore, drei Vorlagen), in der Bundesliga stand er nur sechsmal in der Startelf. So dynamisch, unbeschwert und torgefährlich wie in seiner Premierensaison 2017/18 tritt Tolisso selten auf. Damals waren ihm in insgesamt 40 Partien zehn Tore und sieben Vorlagen gelungen. Und Ex-Trainer Jupp Heynckes schwärmte im Gespräch mit der AZ in den höchsten Tönen: "Corentin Tolisso ist ein super Junge mit einem tollen Charakter."