Auffällig ist: In der Vergangenheit gab es immer wieder Seitenhiebe der Bayern-Bosse in Richtung des ehemaligen Mitarbeiters, zuletzt auf der Hauptversammlung am 30. November. Und auf der legendären Pressekonferenz im Oktober hatte Vereinspräsident Uli Hoeneß Reschke mit den Worten kritisiert: "Der schlaue Herr Reschke hat gesagt, man müsse wieder Playoffs einführen, um die Bundesliga spannender zu machen. Würde mich sehr freuen, wenn er das jetzt im Moment auch wieder äußern würde."