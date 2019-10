Ein illustrer Kreis, in den Thomas Müller (30) prima passen würde, wenn man nur seinen großen Namen als Kriterium heranzieht. Aber ob es wirklich dazu kommen wird? Wie der "Kicker“ berichtet, ist Inter jedenfalls stark an einer Müller-Verpflichtung interessiert – und zwar noch in dieser Saison. Heißt: in der Wintertransferperiode. Das Fachblatt schrieb am Donnerstag, dass der Klub um Trainer Antonio Conte "sein Interesse intensiviert“ habe.