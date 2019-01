München - Jérôme Boateng wird im Südklassiker gegen den VfB Stuttgart für den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) wohl nicht von Anfang an auflaufen. Wenn der Abwehrmann überhaupt im Kader steht. Ende der Woche klagte der Weltmeister laut Coach Niko Kovac über eine Erkältung. Ein Rückschlag im Zweikampf um den zweiten Platz in der Innenverteidigung des Rekordmeisters.