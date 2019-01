Sandro Wagner ist in München verwurzelt

Im Dezember hatte Schalke 04 beim früheren Nationalspieler angefragt, da sagte Wagner noch ab. Er hoffte in der Rückrunde auf mehr Spielzeit, doch die blieb aus. Der Mittelstürmer war zur Rückrunde der vergangenen Saison für 13 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach München zurückgekehrt, in die Stadt, in der er am 29. November 1987 geboren wurde. Wagner spielte schon in der Jugend bei Bayern, regelmäßig stand er als Fan in der Südkurve. "Bayern wird immer mein Verein bleiben, meine Heimat", sagte Wagner einmal im AZ-Interview. Mit seiner Frau und den drei Kindern wohnt er schon lange in Unterhaching, während seiner Zeit bei 1899 Hoffenheim fuhr er mehrmals in der Woche nach München.