München - Was die Münchner nach der Landtagswahl 2018 besonders interessieren dürfte, ist, wie in ihrem eigenen Stimmkreis gewählt wurde. Die Direktkandidaten haben in den Wahlbezirken größtenteils einen sehr persönlichen Wahlkampf geführt, ihre Namen und Gesichter schmücken dutzende Wahlplakate in der Nachbarschaft.