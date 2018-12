Feldthurns - Karl-Heinz Rummenigge muss sich bei der Frage nach seiner Zukunft erstmal zuhause erkundigen. "Ich hatte meiner Frau in Aussicht gestellt, irgendwann mal mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich habe ja fünf Kinder und drei Enkelkinder", sagte der Vorstandsboss des FC Bayern am Sonntag bei einem Fanklub-Besuch in Südtirol. Ist die Nachfolge von Uli Hoeneß als Präsident also gar kein Thema? "Mit dem Gedanken ans Präsidenten-Amt habe ich mich noch nie beschäftigt", so Rummenigge. "Es könnte zuhause ein Veto geben."