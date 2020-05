Der zunächst anvisierte 15. Mai wird als Datum für den Neustart aber wohl nicht einzuhalten sein. "Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der Beschlussvorlage, die der dpa vorliegt. So soll ausgeschlossen werden, dass ein infizierter Spieler am Spielbetrieb teilnimmt. Das frühstmögliche Datum für einen Neustart wäre demnach der 23. Mai.