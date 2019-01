Den Solidaritätszuschlag will die CSU abschaffen. Dieser gehöre nicht mehr auf die Gehaltszettel, sondern „in die Geschichtsbücher der Bundesrepublik Deutschland“, erklärt dazu Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Steuererklärung sollen die Bürger künftig "mit einem Klick" erledigen können. Dazu sollen die Finanzbehörden die Steuererklärung schon fix und fertig zusenden. Nach einer Kontrolle soll dann alles mit einem Klick zu erledigen sein.

Ferber: "Europa ist für Bayern von besonderer Bedeutung"

Im Jahr der Europawahl gibt sich die CSU ganz pro-europäisch. Im Herzen des Kontinents gelegen, sei Europa für Bayern von besonderer Bedeutung, sagt dazu der Europapolitiker Markus Ferber. Es gehe um ein "starkes Bayern in einem starken Europa mit einem starken Bund" – nicht aber darum, die politischen Ebenen gegeneinander auszuspielen. Vielfalt bewahren, die Stabilitätsunion verteidigen, das Interrailprogramm voranbringen, lauten dazu die Schlagworte.

Doch auch die Sicherheit will die CSU stärken. Dazu müsse Europa intensiver in Erscheinung treten und in Sicherheitsfragen stärker kooperieren. Klar bekennt sich die CSU zu den Bündnisverpflichtungen. Daher fordert die CSU höhere Investitionen in die Verteidigung: "Wir bekennen klar uns zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Bis zum Ende der nächsten Wahlperiode 2025 müssen für die Verteidigung 60 Milliarden Euro bereitstehen", heißt es im Papier "Europa. Macht. Stark".

CSU-Landesgruppe legt Schwerpunkt auf Wohnungsbau

Bei der Fachkräftezuwanderung will die CSU erreichen, dass es zu einer Zuwanderung "in den Arbeitsmarkt, nicht aufs Arbeitsamt" komme. Dazu solle die Zuwanderung nur Personen bis zum 45. Lebensjahr offenstehen, da sie sonst kaum eine Chance hätten, "sich eine Altersversorgung über dem Niveau der Grundsicherung zu erarbeiten".

Einen weiteren Schwerpunkt legt die Landesgruppe auf den Wohnungsbau. Der Kauf einer Immobilie solle erleichtert werden. Durch ein Bürgschaftsprogramm soll "ein Anteil des Kaufpreises oder der Baukosten selbstgenutzten Wohneigentums abgesichert werden". Durch Sonderabschreibungen soll überdies Mietwohnungsbau günstiger werden.

Anja Weisgerber. Foto: Tobias Koch

CSU will umweltpolitisches Profil schärfen

Vor dem Hintergrund der steigenden Umfragewerte für die Grünen will die CSU in Sachen Umweltschutz nacharbeiten. Aufholen will man mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, wie aus einem Klima-Papier hervorgeht, das die CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in Kloster Seeon beschließen will und das der AZ vorab vorlag.

Darin bekennt sich die CSU zu den Pariser Klimaschutzzielen für 2030. Gleichzeitig fordert sie von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die sofortige Vorlage eines Konzepts für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung.

Weisgerber: Internationale Klimapolitik im Fokus

Klimaschutz beginne bei den Kommunen, die CSU will einen Wettbewerb um das beste kommunale Klimaschutzkonzept. Doch die Anstrengungen zur Bewahrung der Schöpfung dürften an der deutschen Grenze nicht halt machen.

Anja Weisgerber, die Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Fraktion, sagt: "Wir betrachten die Klimapolitik nicht nur durch die nationale Brille. Wir lassen in unserem nationalen Engagement nicht nach, rücken aber gleichzeitig deutlich stärker die internationale Klimapolitik in den Fokus."

Auf Weisgerber ruhen in der CSU große Hoffnungen. Ihr kommt die Aufgabe zu, das umweltpolitische Profil der Partei zu schärfen.

