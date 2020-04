Von den Vereinsbossen inklusive der Vorstände Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn wurde Davies zuletzt sehr gelobt. Salihamidzic sagte über den pfeilschnellen Nachwuchs-Flügelspieler: "Dass er sich so schnell auf diesem Niveau einfindet, das haben wir gehofft, aber in der Kürze der Zeit so nicht erwartet - und seine Leistung in dieser Saison ist wirklich eindrucksvoll, das ist nicht alltäglich."