München - Zunächst die Entwarnung: Niko Kovac hatte sich am Freitag nicht verkleidet, er kam ganz langweilig als: Niko Kovac. In Tagen, in denen sich beim FC Bayern ein Rechtsverteidiger in der Rolle eines Scheichs mit Sprengstoffattrappe in der Hand gefällt oder ein Klubboss als griechische Göttin Justitia (Art. 1 GG!), ist das ja durchaus erwähnenswert.