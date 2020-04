Tom Starke stand beim FC Bayern im Tor

Zurück ins Jahr 2017: Das Hinspiel kurz vor Weihnachten 2016 in München verlor die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl mit 0:3, von Seiten der Gastgeber ist die Motivation mit Anpfiff also deutlich höher. Überfallartig starten die Leipziger, Marcel Sabitzer trifft nach zwei Minuten zur Führung, nach fünf Minuten kann es auch 3:0 stehen. RB-Boss Dietrich Mateschitz, sonst ein seltener Tribünengast, ist höchst entzückt. Der 1:1-Ausgleich in der 17. Minute von Robert Lewandowski per Handelfmeter wird durch RB-Stürmer Timo Werner mit dem Elfer zum 2:1 gekontert (29.), danach ist Pause – und erstmal Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm. Vor allem für Bayern-Torhüter Tom Starke, damals schon nicht mehr ganz so zarte 36 Jahr alt. Starke, "die Krake", gibt in den letzten drei Bundesliga-Partien der Saison den Ersatz-Ersatz-Keeper für die verletzten Manuel Neuer und Sven Ulreich.