München - Leon Goretzka – so heißt der letzte Torschütze des FC Bayern. Eine gefühlte Ewigkeit ist das nun schon her, tatsächlich war es der 8. März. Der eingewechselte Mittelfeldspieler traf in der Nachspielzeit zum 2:0 gegen den FC Augsburg. Diejenigen unter den 75.000 Fans in der ausverkaufen Allianz Arena, die zu den Münchnern hielten, bejubelten den damit sicheren Dreier im Meisterkampf. Und konnten nicht ahnen, dass es vorerst das letzte Gemeinschaftserlebnis dieser Art sein würde – für Monate, vielleicht sogar für ein Jahr. Wer weiß das schon?