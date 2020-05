Diesem Vermögen gegenüber steht ein luxuriöser Lifestyle, wie der "Business Insider" ebenfalls ausführt: Für Kleidung, Reisen und Essen geben die Sussexes angeblich gerne ein kleines Vermögen aus. Gerüchten zufolge wollen sie sich auch noch ein eigenes Anwesen in Los Angeles zulegen. Wird Meghan also bald wieder als Schauspielerin arbeiten? Und was plant das Paar neben seiner wohltätigen Arbeit? Vielleicht liefert die Biografie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" von den Co-Autoren Carolyn Durand und Omid Scobie, die am 11. August erscheint, erste Antworten.

