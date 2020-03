Flick ist bei Hernández extrem vorsichtig

Hernández trat die Reise des Rekordpokalsiegers nach Gelsenkirchen am Montag wegen einer leichten Sehnenreizung nicht an, wie der Verein mitteilte. Bayern-Coach Hansi Flick hatte bereits vor dem Abschlusstraining angedeutet, dass der 24 Jahre alte Abwehrspieler nach zwei schwereren Verletzungen im vergangenen Jahr "step by step" an wieder hundert Prozent Leistungsfähigkeit herangeführt werden müsse: "Er hat immer wieder Probleme." Man müsse aufpassen, den 80 Millionen Euro teuren Rekordeinkauf nicht zu oft in Wettkämpfe zu schicken.