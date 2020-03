Wie die Bayern am Montagnachmittag mitteilten, laboriert Hernández derzeit an einer leichten Sehnenreizung und ist deshalb nicht mit der Mannschaft nach Gelsenkirchen gereist. Boateng leidet an einem Magen-Darm-Infekt, wie Hansi Flick am Montag auf einer Pressekonferenz mitteilte. "Er hat Magen-Darm und wird heute nicht mit der Mannschaft reisen." Allerdings werde der Innenverteidiger je nach Heilungsverlauf am Dienstag nachkommen können.