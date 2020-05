"Ich weiß, dass der Verein viel für mich getan hat. So wie ich weiß, was auch ich für den Verein geleistet habe", so der ehemalige deutsche Nationalspieler: "Der Klub wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Die Kombination aus Stadt, Fans und Familiengefühl rund um die Mannschaft ist wahrscheinlich einzigartig."