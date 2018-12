Union ganz vorne Das sind die größten Partei-Spenden 2018

Die BMW-Eigentümerfamilie, Daimler, die Metallindustrie – sie sind einige der Großspender an Parteien im Jahr 2018. Und davon hat mit Abstand die CDU profitiert. Das geht aus Veröffentlichungen der Bundestagsverwaltung hervor (Stand: 28. Dezember). Die im Bundestag vertretenen Parteien erhielten im abgelaufenen Jahr rund 2,1 Millionen Euro an Großspenden – 2017 waren es noch rund 6,6 Millionen Euro. In einem Jahr mit einer Bundestagswahl allerdings wird traditionell mehr gespendet als sonst.